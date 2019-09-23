Бразилия стала крупнейшим экспортным партнером Прикамья

За первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот Пермского края составил $3,2 млрд и по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличился на 6,7%. Об этом сообщает Пермская таможня.

При этом экспорт увеличился на 2,2% — до $2,7 млрд, импорт — на 42,3%, до $469,3 млн.

Товарооборот Пермского края со странами дальнего зарубежья за полгода составил $2,8 млрд, что на 7% выше показателя аналогичного периода 2018 года.

Оборот внешней торговли со странами СНГ в первом полугодии 2019 года составил $364 млн, увеличившись на 4,3%.

В товарной структуре экспорта Пермского края преобладала продукция химической промышленности: каучук — 53,6% от общего объема экспорта, и минеральные продукты — 31,6%. В импорте товаров ведущее место занимала машиностроительная продукция — 62,2%; продукция химической промышленности — 19,4%; металлы и изделия из них — 5,8%.

Торговыми партнерами Пермского края в текущем 2019 году была 141 страна. Крупнейшие торговые партнеры при экспорте — Бразилия, Китай, Нидерланды, Бельгия, по импорту — Китай, Австрия, Германия, Италия.