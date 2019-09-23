Расторгнут договор аренды участка на Набережной Космонавтов

По решению арбитражного суда Саратовской области расторгнут договор аренды земельного участка от 18 мая 2005 года площадью 5859 кв.м., расположенного в Саратове на пересечении улиц Валовой и Набережной космонавтов, заключенный с ООО «Эш» (Пенза) 15 августа. Истцом по делу выступила горадминистрация, уточняет пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2016 году к ответчику перешли права на данный участок. Договор был заключен на 25 лет. Его предметом являлась аренда находящейся в государственной собственности территории для строительства развлекательного комплекса. Соглашением от 10 января 2006 года к указанному договору изменен вид разрешенного использования земельного участка на «для строительства гостинично-офисного комплекса».

Основанием предъявленного к ответчику иска стало то, что спорный земельный участок не используется арендатором по целевому назначению более трех лет, что в силу статей 45, 46 Земельного Кодекса РФ является основанием для досрочного расторжения договора. Кроме того, у ответчика имеется непогашенная задолженность по арендным платежам.

Ответчик не смог доказать суду, что предпринимал попытки к освоению территории. Доводы о невозможности использования спорного земельного участка в соответствии с условиями договора отклонены.

Марина Ковалева