Совладелец сети «Бегемаг» купил недвижимость шахты «Заречная»

В рамках банкротства ОАО «Шахта Заречная» продано административное здание площадью 6,4 тыс. кв. м на проспекте Шахтеров в Кемерово, здание гаража, оборудование и земельный участок площадью 30,2 тыс. кв. м. Лот продан за 37,8 млн руб. кемеровскому ООО «Открытые инвестиции». Начальная стоимость лота составляла 95,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем «Открытых инвестиций» является Алексей Жилинков, также владеющий 80% в ООО «Универсамы Бегемаг» (Новосибирская область). Сеть универсамов «Бигемаг» охватывает несколько районов Кемеровской области. По данным сайта компании, сейчас в сети 61 магазин формата «у дома». Выручка в 2018 году — 5 млрд руб., чистая прибыль — 32,8 млн руб.

О том, как с бывших топ-менеджеров УК «Заречная» взыскивают 33 млрд рублей, читайте в материале “Ъ” «Субсидиарное бездействие»

Оксана Павлова