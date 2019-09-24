Как работают особые зоны в Азии

После успешного запуска особых портовых территорий в Китае в 1980-х специальные экономические зоны (СЭЗ) стали важным инструментом диверсификации экономики и привлечения инвестиций в высокотехнологичные сектора во многих странах. В мире действует больше 4,3 тыс. особых экономических зон более чем в 130 странах. По оценке Международной организации труда, в них занято больше 65 млн человек, в том числе 55 млн — в азиатских странах.

В числе самых крупных и успешных примеров применения режима СЭЗ — особые портовые зоны в Китае, которые были учреждены с целью проведения рыночных экономических реформ в ограниченном масштабе. Эксперимент начался в 1980 году с четырех зон, резидентам которых были предоставлены финансовые, инвестиционные и таможенные льготы. Три зоны — в Шэньчжэне, Чжухае и Шаньтоу — располагались в провинции Гуандун, еще одна — в Сямыне (провинция Фуцзянь), во всех случаях был обеспечен легкий доступ к морским перевозкам. Самая крупная из этой четверки — СЭЗ в Шэньчжэне: вначале ее территория составляла 400 кв. км, однако в 2010 году она была расширена в пять раз и включает теперь весь город (это, впрочем, несопоставимо с площадью СЭЗ «Хайнань», охватывающей остров площадью 30 тыс. кв. км).

Сейчас в КНР действует более 200 зон такого типа, а также несколько десятков особых территорий с меньшим количеством льгот. По оценке Всемирного банка, суммарно на СЭЗ приходится 22% китайского ВВП, 46% зарубежных инвестиций и 60% экспорта. В них не только установлен режим свободной таможенной зоны, но и расширены полномочия административных органов, которые, в частности, имеют возможность самостоятельно принимать муниципальные акты и менять регулирование. Действуют и фискальные послабления: налог на прибыль для фирм с зарубежным капиталом был снижен вдвое — до 15% (позже ставку повысили до 25% для всех резидентов), также инвесторов освободили от уплаты подоходного налога. Помимо этого с учетом ограничения доступа мигрантов в крупные города (в Китае действует система обязательной регистрации) портовые зоны смогли привлечь большое количество квалифицированных работников, которым предоставлялись жилье и субсидии на обучение, компании же получили возможность нанимать и увольнять сотрудников на более гибких условиях.

В Южной Корее помимо традиционных для особых зон льгот очень развита система поддержки технологических «газелей». В 2001-м стартовала Inno-biz Programme, в рамках которой имеющие действующие сертификаты программы компании в приоритетном порядке получают доступ к технологическим программам и инструментам господдержки, в том числе льготному финансированию, маркетинговой помощи, инновационной инфраструктуре.

Одна из стран, достигших наибольших успехов в реализации политики зонирования,— Малайзия. Согласно данным журнала FDIMagazine, зона Искандар входит в пятерку наиболее эффективных СЭЗ мира. Льготы включают освобождение на пять-десять лет от импортных таможенных пошлин ввозимого сырья, компонентов, машин и оборудования, необходимых для производства, освобождение от экспортных таможенных пошлин товаров, вывозимых с территории зоны за рубеж, сроком на пять-десять лет, освобождение от уплаты налога на прибыль корпораций сроком на пять-десять лет (эта, льгота, впрочем, будет отменена в 2020 году).

Мировая практика показывает, что наиболее успешными являются зоны, тесно встроенные в цепочки поставок внутри страны, а также имеющие выход на мировые рынки, что повышает ценность качественной инфраструктуры. К тому же все чаще новые зоны создаются там, где частные инвесторы готовы разделить c государством часть издержек — это позволяет избежать появления СЭЗ «на бумаге» и является гарантией реального интереса со стороны бизнеса.

Татьяна Едовина