АСВ: в российской банковской системе остается немного проблем

«Здоровье» российской банковской системы за последние пять лет значительно улучшилось, считает глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев. В интервью «РИА Новости» он заявил, что Центробанк проделал «колоссальную работу» по оздоровлению сектора, но при этом в нем остается еще достаточно проблем. Кроме того, АСВ предполагает расширить систему страхования вкладов.

По словам господина Исаева, сейчас «банковская система чувствует себя гораздо более здоровой, чем пять лет назад». «Говорить о том, что выздоровление полностью произошло, пока нельзя: это объективная ситуация, слишком много проблем, рисков было накоплено внутри банковского организма. Но пик мы уже прошли»,— убежден он.

Глава АСВ также считает, что в перспективе нужно расширить систему страхования вкладов на всех участников, но в этом вопросе «возникает очень много нюансов». Обсуждать ситуацию необходимо и с рынком, и с обществом, убежден глава АСВ. «Есть вопрос, как перечислять взносы: если их брать со всех остатков юридических лиц, то выходит не очень справедливо. Можно обсуждать разные уровни ставок. Например, по средствам физических лиц ставка могла бы быть как сейчас — 0,15%, но с перспективой снижения, скажем, до 0,12% на каком-то горизонте. По средствам юридических лиц ставка могла бы составлять 0,02%»,— пояснил господин Исаев.

Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков. Основные причины отзыва лицензии остаются прежними — нарушение антиотмывочного законодательства и проблемы с капиталом.

В марте ЦБ объявил о намерении переоценить капитал страховщиков. Регулятор подготовил список активов, которые он будет считать «плохими», и намерен ввести ограничение в 10% на долю одного «хорошего» актива в портфеле страховщика.

Подробности — в публикации «Страховщикам приготовили революцию активов».