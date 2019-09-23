На Дону социальным учреждениям выделили 9,2 млн рублей

Из резервного фонда Ростовской области выделили более 9,2 млн руб. на покупку мебели и оборудования в школы, лицеи, детские сады, спортивные и медицинские учреждения, дома культуры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Краснодонецкая школа Белокалитвинского района получит мебель, а школа №28 в Шахтах - детское игровое оборудование. Школьную мебель и музыкальную систему закупят в среднюю общеобразовательную школу №30 Таганрога. В центральную районную больницу Октябрьского района установят медицинское оборудование, на ул. Магистральной в Сальске появятся тренажеры.

Кроме того, в Весело-Вознесенке Неклиновского района построят детский игровой комплекс. Сценические костюмы и обувь закупят для ансамбля казачьей песни «Чирские зори» Обливского района.

Дарья Голякова