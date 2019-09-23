В Красноярске открылся памятник Дмитрию Хворостовскому

Церемония открытия монумента в честь оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского прошла в Красноярске. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, памятник установлен в сквере на нижнем ярусе Красноярского госинститута искусств, где была заложена капсула с прахом артиста.

«Красноярский край открывает памятник своему великому сыну, почетному гражданину края Дмитрию Александровичу Хворостовскому. Он обладал уникальным голосом. Пожалуй, одним из лучших голосов современной эпохи»,— сказал губернатор Александр Усс на церемонии открытия.

Конкурс на разработку эскиза монумента объявили в прошлом году, в нем участвовали 11 скульпторов со всей страны. Победителями стали заслуженный художник России Владимир Усов и доцент кафедры «скульптура» Сибирского госинститута искусств Андрей Касаткин.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в ноябре 2017 года в Лондоне от онкологического заболевания. Оперный певец ушел из жизни в возрасте 55 лет. В Красноярске после смерти певца установили именные мемориальные доски, имя артиста присвоили Красноярскому оперному театру и Сибирскому госинституту искусств. В мае этого года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имени оперного певца аэропорту Красноярска.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Красноярского края разработало законопроект о премировании выдающихся работников культуры. За достижения в области оперного искусства планируется вручать премию имени господина Хворостовского.

О том, какой путь прошел Дмитрий Хворостовский, читайте в материале “Ъ” «Баритон для миллионов»

Юлия Сасевич