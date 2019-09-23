Обвиняемый во взятке экс-глава Оренбурга предстанет перед судом

Силовики завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Оренбурга Евгения Арапова. Ему вменяется создание через подставное лицо коммерческой фирмы, получение взятки в крупном размере, в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере, а также через незаконное оказание услуг имущественного характера в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии правоохранителей, в июле 2012 года Евгений Арапов через подставное лицо создал коммерческую фирму, которая заключала с администрацией Оренбурга договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности. После этого указанная компания сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб. Кроме того, силовики выяснили, что в мае прошлого года экс-глава Оренбурга получил от своего бывшего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. за попустительство по службе в пользу взяткодателя.

Также, по информации правоохранителей, в мае-июне минувшего года Евгений Арапов через подставное лицо получил от учредителя и директора коммерческой фирмы взятку в виде незаконного предоставления права на однокомнатную квартиру в строящемся жилом доме по ул. Терешковой на сумму более 1,3 млн руб.

Помимо прочего, следователи установили, что с августа 2016-го по август прошлого года бывший градоначальник через подставное лицо получил от учредителей и директоров нескольких компаний взятку в виде покупки по более низкой стоимости права на офисное помещение, однокомнатную студию и двухкомнатную квартиру в стоящемся жилом доме по ул. Карагандинской. Выгода от этой сделки превысила 1 млн руб. Со своей стороны Евгений Арапов за эту услугу оказывал общее покровительство по службе взяткодателю и представляемых им лицам, считает следствие.

Своей вины экс-градоначальник не признает. Сначала он был помещен под стражу, затем уволен с поста главы города. Впоследствии бывший глава Оренбурга был переведен под домашний арест, а затем отпущен под подписку о невыезде.

Георгий Портнов