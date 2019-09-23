Четыре владельца из пяти обращаются в «АльфаСтрахование» из-за залива квартиры водой

Квартиры клиентов «АльфаСтрахование», защищенные полисами страхования недвижимости, чаще всего страдают от заливов водой. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахование», изучив статистику убытков за год с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2019 г. и сравнив ее с аналогичным периодом годом ранее.

На риск повреждения водой пришлось 80% страховых случаев, аналогичная ситуация была и годом ранее. Таким образом, с разрушительной силой воды столкнулись четыре объекта жилой городской недвижимости из каждых пяти пострадавших.

На пожары приходится лишь 2% случаев, столько же было заявлено в отчетном периоде по риску противоправных действий третьих лиц. Сильных колебаний по доле относительно прошлого годового периода не наблюдалось.

«Наша компания предлагает коробочные и классические продукты страхования недвижимости, которые включают широкий набор рисков, актуальных для владельцев квартир. В среднем ценовом сегменте предлагаемое страховое покрытие сопоставимо с размером расходов на восстановительные работы. Однако в зависимости от специфики объекта и пожеланий страхователя его можно расширить. Так, например, в сегменте страхования дорогого жилья мы наблюдаем тенденцию к отказу от франшизы и расширению покрытия», – говорит Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахование».

Классический комплексный продукт «АльфаРЕМОНТ» позволяет защитить не только саму квартиру, отделку и находящееся в ней движимое имущество, но и гражданскую ответственность владельцев перед соседями. Страховое покрытие подбирается индивидуально для каждого клиента. Аналог этого продукта с тремя вариантами страховой защиты можно оформить онлайн на сайте компании.

Продукт «АльфаКВАРТИРА» – это коробочное решение для владельцев квартир с недорогой отделкой, покрывающее отделку квартиры и движимое имущество в ней. Продукт включает оптимальный пакет самых востребованных рисков.

Коробочный продукт «Хоть потоп!» для квартир или частного дома в течение года предполагает страхование как имущества, так и гражданской ответственности владельца. В части имущества страхуется отделка и движимое имущество квартиры или частного дома без предварительного осмотра и оценки. Полис защищает имущество по самому широкому перечню рисков: от пожара и повреждения водой до противоправных действий третьих лиц. Продукт стоимостью 799 руб. гарантирует до 180 тыс. руб. страхового возмещения, 999 руб. – до 225 тыс. руб. Существуют и другие варианты страховых сумм и соответствующих им страховых премий.