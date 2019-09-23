В Екатеринбурге запустят мусоперегрузочную станцию на базе полигона «Широкореченский»

Завтра, 24 сентября, на базе полигона «Широкореченский» в Екатеринбурге запустят мусороперегрузочную станцию. Как сообщил региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Свердловской области ЕМУП «Спецавтобаза», станция нужна для сокращения транспортного потока на действующий полигон «Северный».

Напомним, полигон «Широкореченский» эксплуатировался с 1960 года. В 2015 году работа полигона была прекращена. Ранее говорилось, что инвестиции на его рекультивацию составят около 500 млн руб. из федерального бюджета и 150 млн руб.— из областного.

Всего в Свердловской области планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов и два экотехнопарка. Необходимая инфраструктура будет создаваться за счет инвестиционной составляющей, включенной в тариф, а также за счет федерального и областного бюджетов.