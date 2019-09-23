Деньги за выход Клиенты Райффайзенбанка получат кешбэк при покупках на «Яндекс.Афише»

Можно вернуть 4% стоимости билетов на концерты, лекции, спектакли и выставки. Исключение составят только билеты на кинопоказы и кинофестивали.



«Электронные билеты становятся все более популярными в России. В прошлом году более половины продаж билетов на выставки, фестивали, концерты и в театры пришлось именно на онлайн-каналы. Поэтому предложение будет актуальным для наших клиентов», — отметила руководитель управления развития розничных цифровых платформ АО Райффайзенбанк Анна Вигер.

Как получить кешбэк?

Выберите мероприятие на сайте «Яндекс.Афиши» и оплатите электронные билеты картой Райффайзенбанка. Акция продлится с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Кешбэк будет выплачен в течение 60 дней с даты покупки.

Более подробная информация о программе доступна на сайте Райффайзенбанка.