Деньги за выход

Можно вернуть 4% стоимости билетов на концерты, лекции, спектакли и выставки. Исключение составят только билеты на кинопоказы и кинофестивали.
«Электронные билеты становятся все более популярными в России. В прошлом году более половины продаж билетов на выставки, фестивали, концерты и в театры пришлось именно на онлайн-каналы. Поэтому предложение будет актуальным для наших клиентов», — отметила руководитель управления развития розничных цифровых платформ АО Райффайзенбанк Анна Вигер.
Как получить кешбэк?
Выберите мероприятие на сайте «Яндекс.Афиши» и оплатите электронные билеты картой Райффайзенбанка. Акция продлится с 15 сентября по 15 декабря 2019 года. Кешбэк будет выплачен в течение 60 дней с даты покупки.
Более подробная информация о программе доступна на сайте Райффайзенбанка.