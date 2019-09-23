Арбитражный суд Удмуртии подтвердил законность штрафа УФАС в отношении ГУП «Фармация»

Арбитражный суд Удмуртии подтвердил законность решения УФАС по республике о наложении штрафа в отношении ГУП «Фармация», но снизил размер административного наказания с 650 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее УФАС выявил нарушения в деятельности ГУП «Фармация», которое одновременно применяло оптовую и розничную надбавки при осуществлении оптовой поставки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Тем самым ГУП нарушило установленный порядок ценообразования и нарушило п. 10 ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

УФАС выдало ГУП «Фармация» предписание и наложило на предприятие штраф в размере 650 тыс. руб. ГУП обжаловало вынесенные акты в судебном порядке, но Арбитражный суд Удмуртии признал решение антимонопольного органа законным. При этом суд не согласился с размером штрафа, снизив его размер.