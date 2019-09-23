Конокрадам из Хакасии грозит до десяти лет тюрьмы

Сотрудники полиции задержали двух конокрадов в Хакасии. Как сообщается на сайте МВД, обвиняемые похищали лошадей с вольных выпасов Ширинского района для забоя и продажи мяса, при этом в переработку шли и беременные кобылицы. Мясо реализовывалось в соседнем регионе. В феврале этого года обвиняемые украли 14 животных, в апреле — 39, уточнили в МВД. Общий ущерб собственникам лошадей оценивается в 2,7 млн руб. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело ст. 158 УК РФ. Оба конокрада заключены под стражу.

Илья Николаев