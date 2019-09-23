Челябинская область заняла 64-е место в России по росту зарплат

По динамике зарплат в российских регионах в первой половине 2019 года Челябинская область заняла 64-е место. Этот результат отражен в отчете «РИА Рейтинг», опубликованном по итогам проведенного исследования. По данным агентства, зарплаты на Южном Урале выросли в среднем на 5,8%, средний показатель составил 31,8 тыс. руб.

Первое место по темпам роста в списке заняла Костромская область, где зарплаты в первом полугодии выросли на 14,7%, до 26,9 тыс. руб. Далее идут Республика Тыва (12,4%, до 34 тыс. руб.) и Магаданская область (11,6%), до 77,8 тыс. руб.).

В абсолютном выражении самые высокие зарплаты в чукотском автономном округе (91,3 тыс. руб.), а по сравнительной покупательской способности зарплаты (отношению к фиксированному набору товаров и услуг) лидирует Ямало-ненецкий автономный округ (4,6).