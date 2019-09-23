Спикером Курганской гордумы стал Игорь Прозоров

Председателем Курганской городской думы стал Игорь Прозоров. За представителя «Единой России» проголосовал 21 депутат из 25, сообщает «Область 45». Процедура избрания спикера прошла сегодня на первом заседании представительного органа седьмого созыва. Всего на пост спикера претендовали два кандидата: кроме господина Прозорова, заявился представитель КПРФ Виктор Зырянов. Но за него проголосовали всего четыре человека.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по результатам выборов, состоявшихся 8 сентября, 17 мандатов в гордуме достались единороссам, пять – КПРФ, по два места получили представители ЛДПР и «Справедливой России».

Игорь Прозоров трижды избирался депутатом Курганской гордумы. С 2015 года по март 2019-го занимал должность вице-спикера. С 5 марта по 5 апреля этого года исполнял полномочия главы Кургана. Затем был исполняющим обязанности председателя гордумы.