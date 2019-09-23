Пресс-конференция Bla Bla Bar

1 октября 2019 года в 17:00 пройдет пресс-конференция / презентация нового пространства в городе Челябинск. Уже совсем скоро «Молодежная мода» на Кирова 104 станет площадкой для уникального проекта под названием Bla Bla Bar.



На пресс-конференции вы сможете познакомиться с концепцией, наглядно увидеть помещение и визуализацию интерьера, задать интересующие вас вопросы и первыми узнать эксклюзивную информацию об уникальном проекте. В программу также входит презентация представителей компании, главного проектировщика, welcome drink и хорошая музыка.

Концепция BlaBlaBar заключается в объединении на одной площадке различных баров с индивидуальной атмосферой и креативностью. Изначально идея созданияBlaBlaBar зародилась в Казахстане. В 2018 году первый BlaBlaBar был открыт в Алматы, а в 2019 году – в Нур-Султане. Опыт показал, что такой формат востребован среди гостей, а также желающих открыть свой бар без огромных вложений, в связи с чем было принято решение выходить за пределы Казахстана. Так, осенью 2019 года будет открыто 2 заведения в Москве – это BlaBlaBar Депо, а также заведение под рабочим название «Руины» – на территории бывшей фабрики «Молодая гвардия». Более того, осенью открывается 4 бара в России -BlaBlaBarNovosibirsk, BlaBlaBarChelyabinsk, BlaBlaBarYekaterinburg и 1 бар в Украине BlaBlaBarKiev - в этих городах уже ведутся строительные работы, а также подбираются бары-операторы.

Ссылки на соцсети и спецраздел geo.pro:

https://vk.com/blablabarpresentation - встреча мероприятия.

https://geo.pro/promo/bla-bla-bar/ - спецраздел на сайте geo.pro.

https://www.instagram.com/blablabar.chelyabinsk/ - инстаграм проекта.