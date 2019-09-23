В Челябинске срываются сроки реконструкции общественных пространств

В Челябинске завершается основной сезон благоустройства общественных пространств. Подрядчики не успели в срок завершить реконструкцию и ремонт скверов на Театральной площади и на улице Воровского, набережной реки Миасс, парка имени Терешковой. Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложили главы районных администраций.

В Советском районе задерживается сдача работ по реконструкции сквера напротив Театральной площади. Как рассказал глава районной администрации Владислав Макаров, подрядчик отстает от графика на три недели. «Заказали полированный гранит, субподрядчики сорвали сроки поставки. Срок был назначен на 1 сентября. Все обеспечительные меры принимаем, пеня за просрочку идет. Обещают до 1 октября сдать, но, судя по объему оставшихся работ, есть опасения», - сообщил Владислав Макаров

В Центральном районе не выбран подрядчик для монтажа системы освещения в сквере на улице Воровского. «По скверу на Воровского по освещению у нас подрядчик определился, но в последний момент отказался от подписания контракта. Разместили снова закупку. Там уже заключен контракт на тропиночную сеть, земляные работы идут»,- доложил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Отставание от графика благоустройства зафиксировано на набережной реки Миасс рядом с концертным залом «Родина». «По набережной рядом со Столыпиным подготовительные работы все сделаны. Подпорную стенку залили. Сроки, конечно, просрочены. До конца недели пообещал подрядчик закончить», - сообщил глава Калининского района Сергей Колесник.

В Тракторозаводском районе подрядчик сорвал сроки реконструкции парка имени Терешковой. «Смонтирована входная группа, облицован гранитом фонтан, изготовлены все скульптурные композиции, монтируется ограждение, начато строительство интерактивной библиотеки. Отставание составляет порядка двух-трех недель. Окончание работ было запланировано на 1 октября», - доложила глава района Галина Гаврилова.