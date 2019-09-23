Краевое правительство утвердило планировку ТПУ на Перми II

Краевое правительство утвердило документацию по планировке территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в районе железнодорожного вокзала Пермь II.

Согласно документу, ТПУ ограничен улицами Локомотивной, Барамзиной и железной дорогой. Площадь составляет 31,5 га. На этом месте разместятся объекты капитального строительства, жилая застройка, зона социальной инфраструктуры, объекты транспортной инфраструктуры.

Здесь также разместится автовокзал. Его пассажиропоток рассчитан на 3 млн человек в год при 500 рейсах в сутки.

Кроме того, документ содержит планы по межеванию территории.

Напомним, в 2018 году депутаты регионального заксобрания поддержали инициативу краевых властей о выкупе имущественного комплекса у РЖД за счет бюджетных средств. На эти цели было выделено 800 млн руб. После этого краевые власти и РЖД подписали соглашение, закрепляющее целевое назначение этих денег на строительство транспортно-пересадочного узла Пермь II. Сейчас новый ТПУ находится на стадии проектирования. В соответствии с условиями соглашения, объект планируется построить к 2022 году.