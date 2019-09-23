Строительство продолжения ул. Орбитальной в Ростове начнут в следующем году

Проектирование новой дороги в Ростове через ЖК «Суворовский» от кольца на Добровольского до областной дороги на Родионово-Несветайскую слободу планируют завершить к концу этого года, сообщает Donnews со ссылкой на заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского. По этой дороге можно будет доехать также до ростовского кладбища.

«Если в следующем году у нас появится финансирование, то мы готовы потихоньку начинать ее строить. Это сложный объект, на реализацию которого нам понадобится минимум два года», — передает издание слова господина Солонского.

Он отметил, что сложности могут возникнуть из-за выкупа у собственников частных земельных участков, через которые должна пройти дорога. Этот процесс может затянуться из-за судебных разбирательств, если владельцы земель не захотят продавать их городской администрации.

Дарья Голякова