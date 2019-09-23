Адыгея вошла в число регионов с максимальной долей просрочки по ипотеке

Республика Адыгея заняла 14-е место в ТОП-15 регионов России с максимальной долей просроченных ипотечных кредитов. Размер просрочки в регионе за семь месяцев 2019 года составил 151 млн руб., что составляет 1,34% от общей задолженности по данному виду кредитования. Данные об этом публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

В ТОП-3 самых проблемных регионов по величине доли просроченных ипотечных кредитов вошли Карачаево-Черкессия (4,66% от ипотечной задолженности), Республика Алтай (3,38%) и Чечня (2,85%).

Общая просроченная задолженность по ипотечным кредитам в России с начала года сократилась на 1% или на 791 млн руб. до 73,2 млрд руб. Лидером по росту ипотечной просрочки является Севастополь (за семь месяцев текущего года прирост 100% к аналогичному периоду 2018 года). Лидером по снижению ипотечной просрочки является Кабардино-Балкария (-19,1%).

Дмитрий Михеенко