«Физически он не дошел, но политически он уже здесь»

Суд отпустил под подписку о невыезде так называемого шамана-воина. По данным СМИ, в отношении Александра Габышева заведено уголовное дело об экстремизме. Шамана, который несколько месяцев шел из Якутска в Москву, чтобы «изгнать Путина, задержали на прошлой неделе. Его направили в психоневрологический стационар и даже успели обследовать. Правда, результатов психиатрической экспертизы пока нет. Поход шамана комментировал даже пресс-секретарь президента. Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию Александра Габышева. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российские власти создали себе очередную проблему.

Якутский шаман-воин Александр Габышев дошел до Москвы. И даже можно так сказать: он уверенно зашагал дальше в цивилизованный мир. После его задержания в режиме спецоперации двумя автобусами со спецназом эта тема наряду с Павлом Устиновым заняла прочное второе место в общественной повестке. Вопрос задается Дмитрию Пескову и, внимание, пресс-секретарь президента отвечает: Кремль не имеет отношения к задержанию данного гражданина. Обращайтесь к местным властям. А последний между тем признан узником совести. Международная амнистия призвала Россию освободить Габышева.

Официально события трактуются следующим образом. Гражданин, называющий себя шаманом- воином, в марте 2019 года отправился пешим походом в Москву. Зачем, не сообщается, хотя он провозгласил своей целью изгнать из Кремля Владимира Путина. Но дойти он должен был лишь к 2021 году. Власти сначала терпели — идет себе и идет. Мало ли таких ходит. Кроме улыбки это ничего не вызывает. Однако в какой-то момент стало очевидно, что Габышев стремительно набирает популярность. О нем стали сначала активно писать местные СМИ, а потом заинтересовались и федеральные издания. У него появились сторонники. Он стал собирать митинги. И все это на фоне региональных выборов.

Шутки шутками, но Габышев стал постепенно превращаться в истинно народного лидера. Избавитель, защитник униженных и оскорбленных. Вещун-отшельник, бессребреник — такие на Руси всегда были популярны. Особенно сейчас — в обществе потребления. По крайней мере, такая картина могла бы нарисоваться в чиновничьей голове. И главное, Москва вроде бы и далеко, но вдруг все-таки дойдет. Тогда ведь спросят: как допустили? Справедливости ради стоит отметить, что пытались вызвать своих проверенных шаманов, отговорить его по-хорошему, мол, не дело — раскачивать лодку. Не помогло. В итоге поступили старым проверенным методом: ночью мобилизовали зачем-то большие силы правоохранителей, и направили шамана в психушку. Видимо, если будет плохо себя вести, попадет под уголовное дело и сядет. Что, кстати, очень опасно. Сибирь — не Москва — народ там лихой. Так или иначе так называемый шаман Габышев уже фактически достиг своей цели. Теперь он известен не только в Москве, но и за ее пределами. Видео, где он рассказывает о хороших ребятах из ОМОНа и о правильном своем задержании, только подливает масла в огонь. На него оказали давление.

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Что здесь можно сказать? Все складывается классическим образом, получилось как всегда. Встречай, Первопрестольная, так называемого шамана Габышева. Физически он не дошел, но политически он уже здесь. Креативные наши власти сами расчистили ему дорогу. Без пяти минут новый кумир оппозиции, сакральная жертва. Дмитрий Сергеевич Песков вынужден отвечать на, казалось бы, совсем неуместный вопрос — явно непрезидентский уровень. Хорошо. Предположим, что историю с Габышевым удастся притушить. Так ведь нет гарантии, что не найдется другой шаман или возникнет то, не знаю что. Это уже невозможно спрогнозировать. Вот и от Мосгордумы ничего плохого не ждали. Вывод все тот же: нужны перемены и перспективы для простых граждан. А то придут Габышевы. Хорошо, если добрые. А то как бы наоборот не вышло.