Из-за непогоды на Ямале приостановлены рейсы на паромах, вертолетах и самолетах

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) приостановлено движение паромов на переправе Салехард—Лабытнанги, сообщает региональный департамент транспорта и дорожного хозяйства. В течение дня ожидаются порывы ветра до 25-28 м/с. Сейчас на транспортном участке плохая видимость.

Кроме того, из-за непогоды перенесены на 24 сентября водные рейсы Салехард—Яр-Сале, Салехард—Мужи—Салехард, Березово—Салехард—Мужи. Люди, переправлявшиеся на судне по маршруту Салехард—Новый Порт—Антипаюта и обратно, сейчас находится в Антипаюте.

Временно отменены вертолетные рейсы и приостановлены полеты на самолете из Салехарда.