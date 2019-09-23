В Краснодарском крае стартовал автопробег газомоторной техники до Санкт-Петербурга

В минувшую пятницу, 20 сентября, на компрессорной станции «Русская» в поселке Сукко Анапского района стартовал автопробег «Газ в моторы 2019». Там находится начальная точка строящегося газопровода «Турецкий поток».

Колонна из почти двух десятков легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов, использующих в качестве моторного топлива природный газ, пройдет почти 2,8 тыс. км по территориям Кубани, Адыгеи, Ростовской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Финиш пробега состоится 3 октября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум» в ходе Петербургского международного газового форума.

Старт российской части автопробега дал заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. По его словам, использование природного газа в качестве моторного топлива в нашей стране в текущем году более чем на треть превышает прошлогодний уровень.

Отметим, что старт российского автопробега совпал с финишем аналогичного автопробега по городам Европы. Он стартовал 29 августа в Стамбуле. Организатором выступили компания Группа «Газпром» и Uniper SE. Европейский автопробег «Голубой коридор 2019» прошел по территориям Турции, Болгарии, Сербии, Хорватии, Словении, Италии, Бельгии, Австрии и Германии (Любмин). Протяженность европейского участка международного марафона составила 5,32 тыс. км. Финиш в Германии обусловлен тем, что именно там находится конечная точка газопровода «Северный поток-2».

В автопробеге участвует техника компаний: КамАЗ (седельный тягач), «Урал» (грузовой саморазгружающийся автомобиль), «РариТЭК» (автобус Lotos, зерновоз КамАЗ и автофургон Hyundai), «Автодом» (автомобиль УАЗ «Профи»), Lada (Lada Largus), IVECO (тягач и пассажирский автобус), ГАЗ (автофургон-мастерская ГАЗон NEXT), SCANIA (тягачи), ISUZU (рефрежиратор), SIMAZ (автобус), VOLGABUS (автобус).

Дмитрий Михеенко