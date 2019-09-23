Нацпарк: вырубка леса в Сочи велась не на территории нацпарка

В Сочинском национальном парке заявили, что распространяемая информация о вырубке леса в районе села Верхний Юрт Хостинского района Сочи не относится к юрисдикции ведомства. В сообщениях местных жителей речь шла о рубке деревьев якобы на территории нацпарка, однако, по заявлению пресс-службы парка, данные земельные участки относятся к ведению ГУП КК «Октябрьский».

«Официально сообщаем, что данный участок леса не является территорией ФГБУ “Сочинский национальный парк”», - говорится в сообщении.

Ранее жители села Верхний Юрт обеспокоились массовой вырубке деревьев вблизи их населенного пункта. По мнению людей, это может спровоцировать оползневые процессы.

Дмитрий Михеенко