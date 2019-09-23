Башкирская делегация на МРЭФ показала, как «реанимировать» молдово-российские отношения

20 сентября в рамках Молдово-российского экономического форума прошла специальная секция, посвященная отношениям Республики Башкортостан и Молдовы. У визита зауральской делегации есть предистория. Весной этого года президент Молдовы Игорь Додон посетил с официальным визитом Башкортостан. Ответный визит состоялся в рамках МРЭФ.

Башкирская делегация получила статус почётной на форуме и полностью его оправдала и численностью, и количеством подписанных соглашений. На форум прибыло 40 представителей Башкортостана. В состав вошли главы городов, республиканские политики и бизнесмены. Среди них председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания РБ Салават Харрасов, председатель Госкомитета РБ по внешнеэкономическим связям Руслан Мирсаяпов, Глава Администрации Уфа Ульфат Мустафин, вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов, главы администраций муниципальных образований, представители министерств и ведомств, а также деловых кругов республики. Помогать в организации мероприятия приехали и 10 республиканских студентов-волонтеров. Возглавил делегацию исполняющий обязанности вице-премьера Республики Башкортостан Андрей Назаров. Во время официального открытия форума он поздравил собравшихся с началом МРЭФ и предложил продолжить традицию «ходить в гости», пригласив участников II МРЭФ посетить Уфу с 25 по 27 сентября и принять участие в работе V Форума регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

Накануне на полях Молдово-российского экономического форума прошла секция «Развивая партнерство. Молдова – Башкирия». Темами секции стали торговое партнерство Башкортостана и Молдовы, их экономический и туристический потенциал, функционирование в Башкортостане Молдавского торгового дома, продвижение товаров, выпущенных под брендом «Сделано в Молдове» и «Сделано в Башкирии», студенческие обмены между вузами Молдовы и Башкортостана и многое другое.

Реанимировать и вывести отношения Россия и Молдовы на новый уровень – так обозначил одну из основных задач Форума Андрей Назаров. Глава башкирской делегации назвал инструментами восстановления и укрепления связей двух стран Молдово-российский экономический форум и Молдово-российский экономический Совет, заседание которого состоялось во второй рабочий день форума.

Перейдя непосредственно к теме секции, Андрей Назаров отметил, что Башкортостан входит в десятку самых развитых регионов России, обладает большой территорией, богатыми месторождениями нефти, природного газа, угля, железной руды, меди, цинка, золота. Он подчеркнул, что у региона имеется колоссальный потенциал экономического развития, но уже и сейчас по производительности в ряде отраслей республика занимает первое место в России. Однако нужно ставить новые, более амбициозные задачи, убежден Назаров.

«Кто занимался тяжелой атлетикой, тот знает, что надо ставить такой вес, который раньше никогда не поднимал. Иначе нет смысла», – сказал он.

На секции с рассказами о городах Башкортостана выступили глава Сибая Рустем Афзалов, глава Ишимбая Азамат Абдрахманов и глава Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин и мэр Уфы Ульфат Мустафин.

«Одна из главных наших задач – это, прежде всего, укрепление и расширение международного сотрудничества, установление и развитие двусторонних связей, включая обмен опытом с региональными и зарубежными городами-партнерами. Для этого у нас есть все необходимые условия. Также мы видим потенциал для развития сотрудничества в области культуры, спорта, делового и событийного туризма, – подчеркнул глава Администрации Уфы.

О туристическом потенциале Башкортостана участникам секции поведал динамичный музыкальный клип. В ролике Башкортостан был представлен сначала как Terra Incognita («Неизвестная земля»), затем как Terra Nova («Новая земля) и, наконец, как Terra Bashkiria («Башкирская земля»). Акцент в ролике был сделан на многообразии видов башкирского туризма, а также его огромном потенциале, который еще только предстоит открыть как россиянам, так и иностранцам.

В ходе работы секции слово взял советник Президента Республики Молдова в агропромышленной области Ион Пержу. Он подчеркнул, что Форум называется Молдово-российским, но фактически это международная встреча. Он также говорил о перспективах партнерства Молдовы и Башкортостана.

«Почему Башкирия? Что может дать Башкирия Молдове? Башкирия может стать примером для других республик и других регионов. А что может дать Молдова Башкирии? В первую очередь – нашу продукцию», – заявил Пержу.

Поддержала тезисы и первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина.

«Условием развития являются мир и межнациональное согласие», – заявила она. В рассказе о предстоящих культурных событиях в республике Наталья Лапшина отметила, что в 2020 году в Башкортостане состоится «Фольклориада», – первый заместитель министра культуры Башкортостана Наталья Лапшина

Вице-президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов отметил, что качественный и количественный рост связей между Молдовой и российскими регионам нашел свое отражение в растущей популярности Молдово-российского форума.

«Несмотря на то, что между Россией и Молдовой нет общих границ, Форум показал, что мы умеем возводить надежные мосты между Молдовой и российскими регионами. Отношения между Башкирией и Молдовой с каждой такой встречей укрепляются. И если на первом форуме мы строили этот мост, то сейчас уверенным шагом идем по нему навстречу друг другу. Кроме экономического ренессанса происходит установление новых связей, а крепнущий авторитет Форума является ярким тому подтверждением», – заявил Рустам Муратов.

Еще до начала работы Форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Молдова и Торгово-промышленной палатой Республики Башкортостан. В ходе форума были заключены побратимские отношения между Уфой и Гагаузией, Кушнаренковским и Окницким районами, а также Ишимбайским и Бессарабским районами Башкирии и Молдовы. Подписанные соглашения должны стать базой для дальнейшего сотрудничества в рамках новых инвестиционных проектов.

На форуме также были подписаны ряд соглашений: «Меморандум о намерениях о взаимодействии и сотрудничестве по сборке троллейбусов», «Меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере туризма», «Договор о сотрудничестве в сфере науки и образования Башкирский университет и Славянский государственный университет», «Договор о научном и образовательном сотрудничестве (Академия государственного управления)», «Договор о сотрудничестве колледжа и образцовый центр Молдовы», «Договор о сотрудничестве БГУ и МГУ».

Второй Молдово-российский экономический форум проходит в Кишиневе с 19 по 21 сентября, в нем принимают участие около 1000 человек из 13 стран, в том числе 400 делегатов из России. Участники Форума обсуждают вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Молдовы, развитие региональных проектов, трансфер технологий, развитие туризма, виноделия, агропромышленного комплекса и многое другое.

Церемония открытия форума состоялась 19 сентября на территории винно-туристического комплекса «Крикова». С приветственным словом к гостям Форума обратились Президент Республики Молдова Игорь Додон и вице-премьер Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Материалы предоставлены пресс-службой МРЭФ