Средняя зарплата в Татарстане за полгода выросла на 5% до 31,4 тысячи рублей

Татарстан занял 73-е место в рейтинге регионов с наибольшим ростом зарплаты по итогам первого полугодия 2019 года. Средняя заработная плата в республике по сравнению с прошлогодними данными выросла на 5% и составила 31,4 тыс. руб. Исследование провели специалисты РИА «Рейтинг».

Лидером рейтинга стала Костромская область, где зарплата за год увеличилась на 14,7% и составила 26,9 тыс. руб. В тройку лидеров также попали Тыва (+12,4%, до 34 тыс.) и Магаданская область (+11,6%, до 77,8 тыс.). Наименьший рост зарплат зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе (+2,3%), Санкт-Петербурге (+3,2%) и Северной Осетии (+3,5%).

В целом в России зарплата по итогам первого полугодия 2019 года составила 46,2 тыс. руб., что на 7,1% больше прошлогодних показателей.

"Ъ-Казань"