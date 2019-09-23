ФК «Ростов» проиграл «Тамбову» со счетом 1:2

Футбольный клуб «Ростов» потерпел поражение в гостевом матче с «Тамбовом» со счетом 1:2, сообщает пресс-служба клуба. Игра проходила в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена». Погода в день матча была пасмурной, а к началу игры начался ливень.

Первый гол на 27 минуте матча забил игрок «Ростова» Элдор Шомуродов, однако гол Георгия Мелкадзе позволил «Тамбову» быстро сравнять счет. Во втором тайме тот же игрок увеличил преимущество своего клуба, и «Ростов» не смог отыграться до конца матча.

«Самое странное или самое страшное, что мне не за что упрекнуть команду, хотя пропустили два гола, пенальти еще был. Это индивидуальные ошибки. Здесь не выбили мяч, там поймали на контратаке. Команде предъявить в обороне не за что, а в атаке забивать надо», - передает пресс-служба слова главного тренера клуба Валерия Карпина.

Сейчас команда расположилась на третьем месте турнирной таблицы РПЛ. Следующую игру «Ростов» проведет 28 сентября с ФК «Динамо».

Дарья Голякова