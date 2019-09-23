«МегаФон» создал для СПбГУ 5G-лабораторию за 20 млн рублей

На базе кампуса Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета «Михайловская дача» создана цифровая лаборатория 5G. Она представляет собой фрагмент сети, полностью изолированный в специальном экранированном помещении. Создание данной лаборатории подразумевалось соглашением, подписанным СПбГУ и ПАО «МегаФон» в рамках ПМЭФ-2019.

Лаборатория оснащена базовой станцией 5G производства Huawei и опорным ядром (релиз 15 3GPP). Такая комплектация позволяет достичь скорости передачи данных до 5 Гбит/с и задержку не более 5-6 мс. Инвестиции в техническое оснащение лаборатории составили 20 млн рублей.

Проект в СПБГУ — пилотный, в дальнейшем планируется реализовывать подобные проекты на базе ведущих вузов Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга и других городов.