В Челябинске с 25 сентября начнут включать отопление

В Челябинске с 25 сентября начнется отопительный сезон в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписала исполняющая обязанности мэра Наталья Котова. Детские сады, школы и больницы начали отапливать еще на прошлой неделе. Исключение составляют социальные учреждения, расположенные на первых этажах жилых зданий.

О ходе подготовки города к всеобщему отопительному сезону доложил начальник управления ЖКХ Челябинска Дмитрий Петров. Он сообщил, что тепло в многоквартирные дома начнет поступать с 25 сентября. Все объекты будут подключены в течение пяти дней.