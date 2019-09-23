«Сибмост» завершил надвижку левой части моста через Иню

Компания «Сибмост» завершила надвижку металлического пролетного строения левой части моста через реку Иня в Новосибирской области. Строительство моста ведется в рамках проекта по созданию Восточного обхода Новосибирска. Как сообщили в компании, сейчас «Сибмост» ведет надвижку пролетного строения по правой части моста.

Протяженность пролетов моста — 63, 84 и 63 пог. м, общий вес конструкции — свыше 1,5 тыс. т. Общая протяженность эстакадной части Восточного обхода с мостом через Иню и путепроводом через железнодорожные пути — 677 пог. м, .

Ранее «Сибмост» сообщал, что сдать мост планируется к концу 2019 года. «Полное завершение монтажа этой совмещенной эстакадной части с путепроводом через автодорогу и железнодорожные пути планируется к марту 2020 года»,— уточнили в компании.

Ввести в эксплуатацию первый этап Восточного обхода протяженностью 14 км ранее планировалось в 2021 году.

Оксана Павлова