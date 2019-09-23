В Самарской области поручили подключать объекты социальной сферы к отоплению

Глава Самары Елена Лапушкина поручила подключать объекты социальной сферы к отоплению с понедельника, 23 сентября. Об этом она сообщила в Twitter.

О начале отопительного сезона сообщают и в других муниципалитетах Самарской области. По данным администрации Тольятти, с 23 сентября по заявкам руководителей тепло будет пущено в дошкольные, общеобразовательные и медицинские организации. Решение о пуске тепла в жилые дома будет принято дополнительно в зависимости от погодных условий.

Андрей Сазонов