ГИБДД Свердловской области рекомендует отказаться от выезда на дороги водителям-новичкам

Управление ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области выступило с заявлением, где рекомендует водителям обращать внимание на метеорологические условия. «В ближайшие дни синоптики прогнозируют в регионе низкие температуры и осадки в виде дождя и мокрого снега. Это становится причиной возникновения неблагоприятных дорожных условий, которые могут вызвать всплеск ДТП. В связи с этим, необходимо отказаться от резких и необдуманных маневров при управлении транспортными средствами, в том числе не допускать резких торможений, двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковые интервалы. Водителям, не обладающим навыками управления транспортными средствами в неблагоприятных дорожных условиях, а также имеющим небольшой стаж вождения, рекомендуется отказаться от управления транспортными средствами»,— пояснили в ведомстве.