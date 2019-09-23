В Ростове на митинг против политических репрессий вышли 50 человек

В минувшую субботу, 21 сентября, в Ростове состоялся митинг за права и свободы человека и против политических репрессий. В нем приняли участие около 50 человек.

Мероприятие прошло в сквере им.Седова, оно было согласовано администрацией Кировского района города.

Участники акции выступили против преследования граждан за политические убеждения, выразили солидарность с политзаключенными и т. д. На митинге звучали речи в поддержку фигурантов «московского дела», активистов «Открытой России», в отношении которых возбуждены уголовные дела, членов штаба Алексея Навального и сотрудников ФБК, у которых по всей стране проводят обыски, а также обвиняемых по делу «ростовской Telegram-революции» Владислава Мордасова, Яна Сидорова и Вячеслава Шашмина.

Кристина Федичкина