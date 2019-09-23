В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

Штормовой ветер в Краснодарском крае продержится четыре дня. ГУ МЧС по региону сообщает, что ситуация с непогодой внештатная, поэтому населению стоит всерьез отнестись к предостережению. По данным синоптиков, все начнется в понедельник, 23 сентября, когда скорость ветра достигнет 15-17 метров в секунду (это 61 км в час).

«Срочно оповестите всех родных, близких, знакомых и коллег. МЧС крайне редко записывает видео-обращения к населению, но в этот раз все серьезно», - говорится в сообщении.

В последующие дни, 24 и 25 сентября, штормовой ветер усилится до 20-25 м/с (это 90 км в час). В районе Новороссийска скорость ветра достигнет 25-32 метров в секунду (это 115 км в час).

Температура воздуха в эти дни понизится на 5-7°С. В ночные и утренние часы в предгорьях и степной зоне края столбик термометра опустится до 0...-5°С, днем не поднимется выше +3…+8°С.

По данным мэрии Краснодара, усиление ветра в кубанской столице прогнозируется до 15-20 метров в секунду. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб - «112» (набор по городскому и мобильному телефонам).

В администрации Анапы напоминают, что в связи со штормом на море и сильным донным течением купание на всех пляжах курорта запрещено.

По информации Краснодарского Гидрометцентра, ветер в понедельник, 23 сентября, будет юго-западный, переходящий на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы – до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем +18… +23°С.

Василий Хитрых