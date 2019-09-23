В Башкирии до конца недели начнут отопительный сезон

Все муниципалитеты Башкирии до конца недели должны включить отопление в многоквартирных домах. О таких рекомендациях сообщил на оперативном совещании министр ЖКХ республики Борис Беляев. По его словам, решение о начале отопительного сезона приняли 45 муниципалитетов, включая Уфу.

Министр предупредил, что с этого года плата за отопление не будет распределяться на весь год, а начисляться только во время отопительного сезона. Такое постановление правительства республики было принято в конце 2018 года в соответствии с федеральным законодательством, отметил Борис Беляев. В домах, где есть приборы учета тепла, по его словам, плата будет начисляться по показаниям приборов, в других домах — по нормативам. Субсидии на оплату услуг ЖКХ для льготников тоже будут сезонными.

Башгидрометцентр в начале недели обещает неблагоприятные погодные условия — дождь со снегом, мокрый снег, местами — гололед. Температура воздуха в среднем по республике ожидается не выше 1-6 градусов тепла.

Ирина Самойлова