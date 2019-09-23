Зрителями посвященного Дню города Краснодара концерта стали 60 тысяч человек

В минувшие выходные Краснодар праздновал 226-ю годовщину со дня основания. В часть этого в субботу и воскресенье, 21 и 22 сентября, прошел ряд мероприятий, в том числе, масштабные концерты с участием российских поп-музыкантов на сцене, установленной на Главной городской площади.

Как сообщили в мэрии, 22 сентября второй большой концерт, хэдлайнерами которого стали Алекс Малиновский, Feduk и дуэт HammAli&Navai, посетило около 60 тыс. человек. Днем ранее на Главной городской площади выступили Хор Турецкого, Валерий Сюткин и «Иванушки International».

Помимо концертов в два дня празднования Дня города в центре Краснодара прошли приемы делегаций городов-партнеров и городов-побратимов (подписано соглашение о партнерстве Краснодара с кипрским городом Ларнака), гастрономический фестиваль, танцевальные мастер-классы, кибер-баталии, спортивный праздник, посвящение в казачата, а завершилось празднование 226-ой годовщины столицы Кубани фейерверком.

Василий Хитрых