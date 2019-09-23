Владимир Путин объявил благодарность уволенному им же уральскому транспортному прокурору

Распоряжением президента РФ за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу бывшему Уральскому транспортному прокурору Павлу Кукушкину объявлена благодарность.

Напомним, Павел Кукушкин руководил Уральской транспортной прокуратурой с момента ее создания в 2007 году по 2019 год. Президент РФ Владимир Путин отправил его в отставку летом 2019 года, менее чем за год до выхода прокурора на пенсию. СМИ связывали увольнение с реакцией генпрокурора РФ Юрия Чайки на доклад господина Кукушкина об итогах работы.

Сейчас Уральскую транспортную прокуратуру временно возглавляет Сергей Забелов.