Открывается новый авиарейс по маршруту Екатеринбург-Казань

Авиакомпания «Якутия» с 27 октября начнет выполнять полеты по маршруту Якутск-Екатеринбург-Казань, сообщили в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Рейсы будут осуществляться по воскресеньям на Boeing 737-700 вместимостью 148 пассажиров. Время в пути составит 1 час 20 минут.

Сейчас прямые рейсы из Кольцово в Казань выполняет авиакомпания «Руслайн» на самолете Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Полеты осуществляются каждый день, кроме субботы. По итогам первого полугодия 2019 года на рейсах в Казань обслужено 8,5 тыс. пассажиров, это на 62% больше аналогичного показателя 2018 года, уточнили в аэропорте.