Подозреваемый в убийстве 18-летней саратовчанки признал вину

В Саратове подозреваемый в убийстве 18-летней девушки дал признательные показания. Об этом сегодня сообщила пресс-служба СУ СК.

Как сообщалось ранее, подозреваемый и жертва были ровесниками, знакомыми с детства, и проживали в соседних подъездах. В июле юноша одолжил знакомой денежные средства, а спустя некоторое время начал требовал вернуть долг, однако девушка его не возвращала. По версии следствия, 20 сентября он подкараулил ее в подъезде и нанес множественные ножевые ранения. От которых потерпевшая скончалась.

Юношу задержали. Ему предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он признал полностью и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Марина Ковалева