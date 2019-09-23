Краевое ГУ МВД сформирует новый общественный совет

ГУ МВД России по Пермскому краю приступило к формированию нового состава Общественного совета. До 5 октября ведомство принимает предложения от граждан, общественных объединений и организаций по кандидатурам для включения в состав совета.

Членами Общественного совета не могут быть лица, не являющиеся гражданами РФ; лица младше 18 лет; лица, имеющие или имевшие судимость; лица, в отношении которых прекращено уголовное преследование или являющиеся подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному делу и прочее. Общественный совет является совещательным органом и образован для согласования общественно значимых интересов граждан Пермского края, органов власти, общественных объединений, правозащитных, религиозных организаций, профессиональных объединений предпринимателей.

Напомним, в нынешний состав общественного совета включены худрук театра юного зрителя Михаил Скоморохов, худрук театра «У моста» Сергей Федотов, экс-директор филиала ГТРК «Пермь» Валерий Сергеев, главный редактор газеты «Московский комсомолец в Перми»Юрий Руднев, председатель регионального Духовного управления мусульман Пермского края Анвар Аблаев и другие. Председателем является бывший замглавы администрации Перми Владимир Микляев.