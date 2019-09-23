За ночь в Свердловской области от пожара пострадали три автомобиля

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, ночью в 04:17 по местному времени в городском округе Нижняя Тура на 116 км автодороги Екатеринбург – Серов произошло возгорание автомобиля Daewoo Nexia. На место инцидента прибыла одна единица техники и четыре человека личного состава, которые справились с возгоранием за две минуты.

Второй сигнал о возгорании автомобиля поступил в 05:06 по местному времени в Красноуфимске. Там на ул.Юбилейной загорелся автомобиль Hyundai Solaris. В результате пострадал кузов и салон автомобиля. После огонь перекинулся на кузов Opel Mokka. В тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава, которые потушили пожар за две минуты.