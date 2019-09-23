Мэрия Перми определила объем субсидии владельцам НТО

Администрация Перми подготовила постановление о порядке предоставления субсидий предпринимателям, устанавливающим типовой нестационарный объект (НТО) на территории города. Согласно документу, субсидии для павильонов составляют 7 тыс. руб. за 1 кв. м., для киосков - 10 тыс. руб. за 1 кв. м.. Максимальная сумма субсидии составляет не более 200 тыс. руб. на один НТО.

Напомним, в рамках регулирования рынка НТО собственники должны демонтировать несоответствующие правилам киоски. Мэрия Перми готова компенсировать предпринимателям часть расходов на установку типовых НТО. Ранее первый замглавы администрации города Виктор Агеев заявил, что для компенсаций планируется использовать часть средств, полученных из краевого бюджета после досрочной отмены ЕНВД. Планируется возмещать предпринимателям не более 50% затрат, связанных с приобретением либо изготовлением типового НТО.