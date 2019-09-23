Обыск прошел у координатора омского штаба Алексея Навального

Правоохранительные органы провели обыск у координатора штаба оппозиционера Алексея Навального в Омске Ольги Картавцевой, сообщается в группе штаба в соцсети «ВКонтакте».

По словам девушки, обыск уже завершился. «Ко мне пришли в начале восьмого с обыском две пары понятых и еще несколько человек, они предоставили все документы, изъяли телефон. В тот день, когда обыски проходили по всей стране, меня не было в городе»,— рассказала “Ъ-Сибирь” Ольга Картавцева. После обыска ее увезли в управление Следственного комитета России, где координатор отказалась отвечать на вопросы, воспользовавшись 51 статьей конституции России.

Напомним, 12 сентября силовики устроили обыски в штабах Алексея Навального по всей стране, в том числе и в сибирских городах. Среди них: Томск, Новосибирск, Кемерово и Красноярск. Были изъяты рабочая техника, гаджеты и документы. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Об обысках читайте в материале “Ъ” «Алексея Навального и в Сибири нашли»

Юлия Сасевич