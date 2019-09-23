Фонд защиты дольщиков в Новосибирской области создадут к ноябрю

В начале ноября в Новосибирской области появится некоммерческий региональный фонд защиты прав дольщиков. Как сообщает областное управление Росреестра, фонд создается для завершения строительства домов, где застройщик признан банкротом.

Ранее власти Новосибирской области рассказывали, что фонд будет осуществлять функции застройщика проблемных объектов при условии передачи таких объектов в управление фонда от конкурсных управляющих или созданных гражданами ЖСК. Работы будут вестись за счет средств федерального и областного бюджетов. По последним данным Росреестра, в регионе строительство 64 многоквартирных домов ведется с нарушением сроков передачи дольщикам.

О ситуации на строительном рынке читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Застройщики рискуют без счета»

Оксана Павлова