Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью газете «Московский комсомолец», что мечтает о возвращении в Сибирь и строительстве новых городов. «Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости»,— сказал политик.

Господин Шойгу отметил, что испытывает большую ностальгию по СССР, но не по «лозунговым вещам», а «по тому духу, который царил тогда в те времена», особенно в Сибири. «В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС»,— пояснил он.

Без реализации подобных проектов «сложно прививать молодежи чувство созидания», отметил Сергей Шойгу: «Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки! Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится».

Сергей Шойгу родился в 1955 году в городе Чадан в Туве. Его отец в свое время был секретарем тувинского обкома КПСС и зампредом совета министров республики. Окончив в 1977 году Красноярский политехнический институт, трудился в строительных трестах в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске и Абакане. С 1991 года возглавил госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994–2012 годах руководил МЧС. После отставки министра обороны России Анатолия Сердюкова занял его пост.

Илья Галагуз