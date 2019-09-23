В Каменском районе водители автобусов выходили в рейсы без медосмотров

В Каменском районе выявлены нарушения законодательство о пассажирских перевозках двумя индивидуальными предпринимателями - Баткаевым Н.К. и Лазутиным А.Д. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Прокурорская проверка показала, что ИП нарушали порядок оформления путевых листов, водители в отдельных случаях не проходили предрейсовый осмотр, в автобусах отсутствовали тахографы, техническая и эксплуатационная документация на транспортные средства.

Перевозчикам были внесены представления, по итогам рассмотрения которых нарушения устранены, один работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Возбуждены административные дела по ст. «осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией» (ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ), по итогам рассмотрения одного из них господин Баткаев оштрафован на 20 тыс. руб. Дело в отношении господина Лазутина находится на рассмотрении.

Иван Сергеев