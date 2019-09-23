Дачные дома в омской деревне сгорели из-за возгорания травы

Пожарные потушили заброшенные дачные дома в деревне Половинка в Омской области, охваченные огнем после возгорания сухой травы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сообщение о возгорании сухой травы поступило 23 сентября в 16:21 по местному времени. Быстрому распространению огня способствовала теплая погода и ветер 19-24 метра в секунду, в результате огонь перекинулся на заброшенные дачные строения.

Всего пожар на площади 4 тыс. кв. м тушили 31 человек и девять единиц техники. Спасатели ликвидировали возгорание спустя семь часов. По предварительным данным, огонь уничтожил десять построек. Информации о пострадавших нет.

Илья Николаев