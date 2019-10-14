Тогда писали озонная, подробно исследуются причины этого явления. Специальный корреспондент журнала отправляется на «макушку Земли» — в Узбекистан, на Памир, где работает Среднеазиатский региональный гидрометеорологический центр, оставшийся еще с советских времен. Памирские геофизики обнаружили дыру еще «задолго до того, как эта тема стала звучать на конференциях и симпозиумах», пишет автор (впервые «озоновую дыру» над Антарктидой обнаружили британские ученые в 1985 году).

Именно над Памиром они зафиксировали: «спасительный озоновый слой на 15–20 процентов тоньше, чем рядом, в долинах». Еще одна дырочка «приоткрылась», пишет автор, на озере Караколь, на китайской границе.

В гидрометцентре первым делом корреспонденту вручают ежедневный бюллетень погоды. «Полтора века существует в этих краях метеослужба, но злой термин звучит впервые — антропогенное воздействие на климат». Скоро, пишет автор, словосочетание «озонный минимум» в сводках синоптиков может стать таким же привычным, как «местами — осадки».

Прежде чем приступить к исследованиям, ученым пришлось три года обивать пороги учреждений, доказывая необходимость подобных исследований — причем именно длительных наблюдений, чтобы выяснить: «это неуклонное падение озона или просто выписывается синусоида, за которой последует подъем». Четыре года постоянных наблюдений приводят к печальным выводам: сводки сплошь в «минимумах и минусах». Но никого нынче беда земная не колышет, замечает автор. Для исследований ученым сегодня элементарно не хватает денег...

Алексей Данилов, завотделом ионосферы института прикладной геофизики имени академика Е. Федорова, говорит нашему корреспонденту: «Путь к спасению озонного слоя — в резком уменьшении выброса веществ-губителей, иначе не исключено, что озонная дыра может возникнуть над всей планетой».