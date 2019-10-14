Токсикология

Опасная чистота

Чистящие средства, в состав которых входит хлорка, могут негативно влиять на здоровье, в частности на состояние легких, предупреждают ученые из Университета Торонто (Канада). По ходу уборки в помещениях хлорка, как выяснилось, при взаимодействии с другими санитарно-гигиеническими средствами выделяет газообразную хлорноватистую кислоту — токсичное вещество, которое остается в воздухе в виде микрокапель. На свежем воздухе концентрация этой кислоты остается низкой. Но когда в помещение проникает солнечный или электрический свет, с хлорноватистой кислотой происходит ряд химических реакций, в результате которых образуются токсичные наночастицы. Попадая в глаза и легкие человека, они негативно влияют на наше здоровье.

Технологии

Клипса для диабетика

Специальный мобильный неинвазивный глюкометр для измерения сахара в крови разработал выпускник Московского физико-технического института и МГМУ им. Сеченова Владимир Козлов. Новое устройство не имеет аналогов: оно выглядит, как маленькая клипса, крепится к мочке уха и просвечивает ее инфракрасным лучом. Технология основана на поглощении света сахаром: чем выше уровень сахара, тем больше света он поглощает. Данные мониторинга передаются на специальное приложение в смартфоне. Точность мобильного глюкометра сопоставима с инвазивными — 80 процентов, зато он не требует изнуряющих манипуляций. Как признался исследователь, он давно пытался создать компактную форму для измерения уровня сахара в крови, чтобы облегчить жизнь своей младшей сестре, которая страдает сахарным диабетом.

Диетология

Варить иль не варить?

Ключевую роль в создании микробного сообщества в кишечнике, большую, чем даже генетика, играет питание. К такому выводу пришли в Калифорнийском университете (США) после экспериментов на грызунах и анализа исследований по взаимосвязи микробиома кишечника с различными диетами. Оказалось, что растительная диета, включающая сырые овощи, существенно меняла микробиом кишечника мышей в сторону уменьшения полезных бактерий и снижала вес. Приготовленная же пища лучше «кормила» населяющих кишечник микробов, содержала большее количество питательных веществ, но при этом и больше калорий усваивалось. «Работа поможет понять, как микробы влияют не только на вес, но и на здоровье,— объясняет доктор Питер Тернбо.— Пока же ясно: сырые продукты содержат антимикробные соединения, которые и наносят вред полезным бактериям».

Онкология

Грибы от рака

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Регулярно есть грибы рекомендуют в Университете Тохоку (Япония): это существенно снижает риск развития рака простаты — одного из самых распространенных онкозаболеваний среди мужчин. Чтобы прийти к такому выводу, ученые десятки лет наблюдали за здоровьем 36 тысяч мужчин от 40 до 79 лет: их образом жизни, вредными привычками, физической активностью, рационом. Употреблению в пищу грибов уделялось особое внимание. «Исследования в пробирке и на живых организмах показали, что грибы способны предотвращать рак простаты»,— отмечает ведущий автор исследования Шу Чжан. Наиболее ощутимо это сказывалось на здоровье мужчин старше 50 лет и тех, кто придерживался в основном мясомолочной диеты, избегая овощей и фруктов. Даже у тех, кто ел грибы раз в неделю, риск развития рака предстательной железы был снижен на 8 процентов по сравнению с мужчинами, игнорирующими этот продукт.

Опрос

Без прививки

Каждый второй в России не собирается в этом году делать прививку от гриппа. В основном это мужчины (61%), жители больших городов (65%), а также люди в возрасте от 45 до 59 лет (64%). Эта же возрастная группа не собирается прививать и своих домашних. А вот как распределились ответы на вопрос: почему вы не будете делать прививку от гриппа?

Кардиология

Пересчитаем зубы

Люди, которые потеряли зубы уже во взрослом возрасте, имеют больший риск развития сердечно-сосудистых проблем вплоть до инфаркта, предупреждают ученые из Американского кардиологического колледжа и Исламского университета имама Мухаммада ибн Сауда (Саудовская Аравия). Речь идет о потери не из-за травмы, а по естественным причинам. Исследовав более 300 тысяч американцев от 40 до 79 лет, ученые обнаружили, что у каждого пятого недоставало зубов и притом имелись сердечно-сосудистые заболевания (все это без учета таких «отягчающих» факторов, как лишний вес, курение, злоупотребление алкоголем). «Существует взаимосвязь между здоровьем зубов и сердечно-сосудистыми заболеваниями,— говорит автор исследования Хамад Мохаммед Кабха.— Например, при повышенном давлении нарушается кровоснабжение десен, и это может привести к потере зубов».

Офтальмология

Линзы вместо капель

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Контактные линзы, которые содержат лекарство, разработали специалисты из Массачусетской больницы офтальмологии и отоларингологии (США). Это устройство может стать альтернативой ежедневным закапываниям в глаза — процедуре неприятной и трудной. Особенно это актуально при проблемах с сетчаткой, которые часто требуют не только закапывания, но и инъекции. «Несмотря на то что существуют лекарства, которые эффективны при таких состояниях, трудно доставить их в ткани сетчатки неинвазивным способом»,— говорит доктор Джозеф Чолино. Контактные линзы, содержащие лекарство, постепенно выделяют его в глаза, в том числе в сетчатку. Исследования показали, что линзы обеспечивали 200-кратную концентрацию ежечасных глазных капель и были такими же эффективными, как инъекции в глаза, например, для предотвращения повреждения сетчатки.