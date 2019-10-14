Можно ли отредактировать климат?

Компания «ЛУКОЙЛ» опубликовала отчет о деятельности в сфере устойчивого развития.

Елена Глебова

На днях Россия ратифицировала Парижское соглашение — самый известный климатический договор за всю историю человечества. Он должен сдержать темпы глобального потепления, хотя на самом деле действие соглашения выходит далеко за рамки экологии. Его осуществление имеет колоссальное значение для достижения Целей устойчивого развития в период до 2030 года (ЦУР-2030), заявленных в известном докладе ООН.

Для крупного российского бизнеса принятие соглашения — повод сверить часы с глобальной мировой повесткой: неспроста сегодня устойчивое развитие ассоциируют с более совершенным уровнем развития бизнеса, который создает новые модели, где главнейшим фактором становятся интересы общества, окружающей среды и человека.

— Присоединение к Парижскому соглашению означает большие перемены и перспективы,— рассказала «Огоньку» руководитель центра ответственного инвестирования и зеленых финансов Бельгийско-Люксембургской торгово-промышленной палаты (ТПП) в РФ Наталья Пономарева.— Для компаний, согласующих свои цели с ЦУР-2030, можно прогнозировать увеличение доли рынка, выход на зарубежные рынки, новый уровень отношений с клиентами, поставщиками, возможности создания новых сфер бизнеса или вхождения в глобальные цепочки поставщиков. В целом же для компаний это связано с улучшением имиджа и репутации, новым социальным статусом акционеров и увеличением рыночной стоимости активов.

По словам экспертов, сегодня репутация бизнеса становится таким же полноценным фактором для развития, как и финансовые показатели. Поэтому крупные компании стремятся показать реальный вклад в благополучие общества и сохранение экологической стабильности. Как можно об этом рассказать обществу? Для этого создан такой интересный инструмент бизнеса, как нефинансовая отчетность, где компания может представить «человеческое» измерение своей деятельности. Казалось бы, зачем бизнесу взваливать на себя дополнительные обязательства, ведь составление любой отчетности для крупной компании — задача, требующая значительных ресурсов. Но оказывается, что в итоге здесь можно приобрести больше, чем затратить. По словам управляющего директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Елены Феоктистовой, сегодня в мире прозрачность деятельности становится не просто признаком хорошего тона, а необходимым элементом в корпоративной культуре, без которого компании очень сложно представлять себя на рынках. Если нет достаточного количества информации о деятельности компании, то у партнеров и инвесторов не может быть доверия. Поэтому требования к отчетности растут год от года. Россия в этом отношении уже мало чем отличается от Запада.

— Крупные публичные российские компании проводят необходимые изменения в деятельности и отчетности,— поясняет Наталья Пономарева. Более быстро и качественно такие изменения проходят в негосударственных, частных компаниях, где активная позиция акционеров позволяет быть в одном измерении с европейскими и мировыми трендами.

По ее словам, выпущенный в 2018 году отчет об устойчивом развитии ЛУКОЙЛа отражает важнейшие составляющие этих трендов: наличие стратегии в области устойчивого развития, риски и систему риск-менеджмента, этику и права человека, ответственность в цепочках поставок.

Так же отдельно в отчете отражена позиция компании по отношению к изменению климата и вовлеченности совета директоров в этот вопрос и как следствие — диверсификация активов в сторону возобновляемой энергетики.

Качество, а не количество

Считается, что ведение нефинансовой отчетности — признак современности компаний. Но если подойти к вопросу шире, то самые первые отчеты, совмещающие финансовую информацию с социальной, возникли практически сразу с появлением в индустриальном обществе первых крупных компаний, которые понимали, что бизнес — это не только средство получения прибыли, но и возможность изменять среду вокруг себя. Так, нефинансовая информация содержалась в отчетах железнодорожных компаний США уже в XIX веке — в документах Центральной железной дороги за 1855 год есть информация о том, как новые железнодорожные линии вдыхают жизнь на прежде умиравших территориях.

В России, кстати, впервые компании обязали публиковать отчетность о своей деятельности в 1885 году в Законе «Об обложении торговых и промышленных предприятий сборами, процентным и раскладочным». В докладах, которые публиковались в газете «Биржевые новости», компании отчитывались о своих затратах на организацию быта работников, охрану их здоровья и постройку школ.

Современные прообразы нефинансовой отчетности появились в 70-е годы прошлого века — образцы подобных отчетов, посвященных, как правило, какому-то узкому направлению, хранятся в архивах компаний. С тех пор, помимо функции простого информирования, нефинансовая отчетность превратилась в средство коммуникации, которое связывает компанию и общество. Поэтому сам формат и способ подачи информации в последнее время заметно меняются.

Сегодня мало кого может заинтересовать количество предоставляемой информации (хотя доклады современных компаний — это десятки страниц плотного текста с большим количеством иллюстраций и инфографики), основной фокус внимания сдвигается на качество. Речь идет не только о способах подачи, хотя тут разработаны современные стандарты, но и о том, насколько, например, деятельность компании в социальной сфере соотнесена с повесткой ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Если с этой точки зрения сравнить отчеты крупных международных нефтяных компаний и ЛУКОЙЛа, то можно увидеть схожую структуру, касающуюся связи интересов компаний с ЦУР-2030. Но воплощение идей и задач, естественно, у каждого свое.

Так, компания «ЛУКОЙЛ» в своем нефинансовом отчете за 2018 год выделила в качестве приоритетных 11 Целей устойчивого развития ООН: качественное образование, гендерное равенство, чистая вода и санитария, недорогостоящая и чистая энергия, достойная работа и экономический рост, индустриализация, инновации и инфраструктура, устойчивое потребление и производство, изменение климата, экосистемы суши и моря, партнерство в интересах устойчивого развития. Эти цели и задачи сочетаются с операционными программами предприятий Группы «ЛУКОЙЛ». Всего же в достижение Целей устойчивого развития ООН в прошлом году ЛУКОЙЛ инвестировал 208,9 млрд рублей.

Отчет ЛУКОЙЛа составлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и заверяется международным аудитором KPMG. В этом году компания ввела целый ряд нововведений. Например, опубликовала данные о продукции с улучшенными свойствами — речь идет о новой линейке инновационных топлив. Появились данные о потреблении энергоресурсов не только общих, но и иностранных организаций ЛУКОЙЛа, включая возобновляемые источники. Также компания ввела ряд дополнительных показателей по водопользованию, обращению с опасными отходами с детализацией по классам опасности и т.д. Выложены в открытый доступ принятые в международной практике показатели травматизма и сведения о профилактической работе — о числе учений по реагированию на возможные происшествия. Также впервые раскрыт размер вложений в научно-исследовательские работы в сфере повышения экологической и промышленной безопасности. Показательно, что компании прилагают все больше усилий, чтобы не только раскрыть информацию о своей деятельности в соответствии с принятыми стандартами, но и представить ее максимально по-человечески. Например, компания «ЛУКОЙЛ» в этом году включила в свою отчетность кейсы, которые просто интересно читать.

Попасть в реестр

Предприятия компании «ЛУКОЙЛ» развивают городскую среду. На фото — город Когалым Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

С 2006 года в России существует Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов, который формирует РСПП. В прошлом году отчеты предоставили 173 компании, всего же там хранится более 800 документов подобного характера. Самое большое количество отчетов Палата получает от компаний энергетического комплекса, банковского сектора и нефтегазодобывающей промышленности. Это неудивительно, ведь к последним приковано всеобщее внимание — с работой этих компаний связано не только благополучие страны в целом и развитие отдельных регионов, но и экологическая устойчивость в мире.

Долгое время нефинансовая отчетность была добровольным актом компаний, которым было важно поделиться с обществом своими социальными вложениями. Но постепенно она становится обязательной: с 2018 года подобное решение вступило в силу в отношении крупного бизнеса в Евросоюзе. В России в августе этого года на рассмотрение правительства вынесен законопроект Минэкономразвития РФ «О публичной нефинансовой отчетности». Сейчас министерство готовит перечень базовых показателей для нефинансовых отчетов.

Зеленая экономика

В начале 2000-х годов у социально ориентированных компаний выработался новый подход в работе в сфере социальной ответственности и устойчивого развития. Такая деятельность становится системной, и, значит, она должна управляться, как и остальные бизнес-процессы. По словам Елены Феоктистовой, нефинансовая отчетность позволяет наладить в компании мониторинг процессов, внутреннюю коммуникацию, понять, где у нее точки роста. Если компания не занимается этим, значит, у нее есть риски, которыми она не управляет.

С другой стороны, общий интерес к нефинансовой отчетности, связанной с устойчивым развитием, отражает развитие новой сферы, которую принято называть «зеленой экономикой». Ее отличие от привычных форм в том, что такая экономика создает более благоприятные условия для жизни людей, не нанося при этом значительного ущерба окружающей среде. И если в начале 1970-х годов, когда был введен этот термин, эксперты говорили об ответственности государств, то с развитием глобализации и ростом влияния транснациональных корпораций основной? фокус концепции устойчивого развития и зеленых инвестиций стал смещаться от национального уровня к корпоративному. Год от года растет интерес к вложениям в так называемые зеленые облигации, позволяющие привлекать финансирование на экологически значимые проекты. Причем если раньше покупателями зеленых бондов выступали в основном инвестиционные, пенсионные и хедж-фонды, то сейчас на рынок приходят и частные инвесторы.

По данным Climate Bonds Initiative, только за ноябрь 2018 года объем мировой эмиссии зеленых облигаций составил $13,3 млрд. При этом 70 процентов средств было привлечено финансовыми корпорациями.

— Наиболее активно в развитии сектора зеленой экономики участвуют страны Европейского союза — Франция, Англия, Люксембург, Дания; в мире — Норвегия, Канада, Китай, Индия, Австралия,— рассказывает «Огоньку» Наталья Пономарева.— Если же говорить про выпуск зеленых муниципальных и корпоративных облигаций, то здесь лидируют США. В России в начале 2018 года была создана Рабочая группа по вопросам ответственного финансирования (ESG finance), в том числе зеленого финансирования, при Экспертном совете по рынку долгосрочных инвестиций при Банке России. Центральный банк России записал зеленую повестку в основные направления развития финансового рынка, которые он опубликовал в прошлом году. А если эта тема появилась в документе регулятора — значит, через какое-то время произойдут серьезные подвижки в эту сторону.

Нужно отметить, что в России уже заложена правовая основа для перехода к зеленой экономике, что полностью соответствует мировым целям устойчивого развития. Какие компании окажутся в русле, видно уже сейчас, из нефинансовых отчетов.